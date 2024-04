Ue - bilaterale Meloni-von der Leyen

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 18 aprile 2024) 11.40 Prima della ripresa dei lavori del Consiglio europeo,il presidente del Consiglioha incontrato la presidente della Commissione Ue von der. Al centro del colloquio, gli esiti delvisita in Tunisia, anche in relazione all'attuazione del Memorandum e del Piano Mattei, le iniziative concrete che si possono realizzare slla situazione dei rifugiati siriani in Libano e i temi della competitività europea in vista della discussione prevista stamane tra i leader.