Ucraina - Shevchenko | Voglio combattere la corruzione arbitral - ecco come

Biennale: Shevchenko: 'è un onore essere qui per l'Ucraina' - "Dagli artisti un incredibile sostegno all'Ucraina nella nostra battaglia per la libertà. Un onore per noi essere qui". (ANSA) ...ansa

Biennale Arte: al Padiglione dell'Ucraina le tradizioni restituite dalla guerra - Gli ucraini che non sono al fronte si ritrovano insieme per cucire le reti mimetiche o divise per i soldati. La pratica, tradizionale del ricamo e della tessitura collettiva, che era stata abbandonata ...adnkronos

Dopo le accuse di parzialità e corruzione, il presidente della federazione introdurrà il poligrafo: carriera finita per chi non supera la prova - Dopo le accuse di parzialità e corruzione, il presidente della federazione introdurrà il poligrafo: carriera finita per chi non supera la prova ...gazzetta