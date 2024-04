Ucraina | arrestato un uomo che preparava un attentato al premier Zelensky

Lo statunitense Moises Tejada , 54 anni, è uno dei più pericolosi ricercati dello stato di New York. È stato fermato a Roma il 10 aprile scorso. Arrivava dall’Ucraina e si trovava in piazza San ... (open.online)

Germania: arrestate due spie russe - I due uomini di origine russo-tedesca si chiamano Dieter S. e Alexander J. sono stati arrestati ieri sera nella città bavarese di Bayreuth. Lo hanno reso ...quotidianpost

Germania: pianificavano sabotaggi per Mosca, in manette due spie - Nel loro mirino ci sarebbero stati gli aiuti di Berlino all'Ucraina. Faeser: "Non ci lasciamo intimidire dagli agenti di Putin".primapaginanews

Arrestate due spie russe in Germania. Così il Cremlino cerca di sabotare il sostegno di Berlino all’Ucraina - Con l’arresto in Germania di due spie con nazionalità russa e tedesca si è scoperto un piano per sabotare il trasporto di armi in Ucraina. Il nuovo report sulla protezione della costituzione tedesca i ...editorialedomani