Ubriaco va a 160 km h in autostrada con un bambino a bordo | sconvolgente in Gran Bretagna

(Di giovedì 18 aprile 2024) Guidavaa oltre 160 km/h con la sua vettura in corsia d'emergenza con aunsullaM40 innel dicembre 2021. Miley Connors, 37 anni, ha ricevuto una condanna a due anni con sospensione della pena presso la Oxford Crown Court e gli è stato vietato di guidare per due anni. Il video che ha ripreso la scena è stato girato dalla polizia sulla M40 nel Warwickshire, Oxfordshire e Buckinghamshire nel dicembre 2021. Dopo essersi schiantato contro lo spartitraffico e aver abbandonato il suo veicolo, era stato individuato con unda un elicottero della polizia e arrestato vicino a Worminghall.

