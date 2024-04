Uber Eats trova l’escamotage per aggirare la legge anti-delocalizzazioni E non tutelare i 4mila rider che ha licenziato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Malgrado il Tribunale di Milano l’abbia obbligata a farlo,non intende applicare la. Lo ha scritto nero su bianco in una lettera inviata mercoledì sera ai sindacati, poche ore prima di un’udienza sulla class action promossa dalla Cgil. Insomma, la piattaforma non è disposta ad approvare un piano perlicenziati nell’estate 2023, quando ha comunicato la decisione di chiudere le attività in Italia lasciando a terra i fattorini. Una sentenza pubblicata a settembre aveva imposto di seguire la procedura prevista dalla norma Orlando del 2021, ma l’azienda sta in questi giorni cercandoper evitarlo., infatti, non ha mai ...