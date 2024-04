Tuttosport – La Juve di Giuntoli e i nuovi esempi europei | dai sogni Real…alle realtà

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 18 aprile 2024) 2024-04-18 16:24:24 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da: TORINO – Dato per scontato che nello sport vince il più forte, diventa interessante provare a capire cosa significa “più forte”. Anche perché la “forza” di una squadra non è determinata dalla somma del valore dei singoli calciatori ma dal talento degli stessi moltiplicato per l’abilità dell’allenatore di esaltare al massimo le loro potenzialità combinate. Il tutto, poi, sottosta alla capacità del direttore sportivo di assemblare una rosa competitiva che non mandi a gambe all’aria i conti del club. Fatta questa doverosa premessa generale, mica un dettaglio, bisogna subito smarcarsi da un altro concetto che con troppa superficialità diventa una sorta di sillogismo: il più forte è quello che spende di più., vince chi spende di più? Non è ...