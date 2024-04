Tutti gli errori che hanno ribaltato sogni e prospettive del Bari

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 18 aprile 2024) In principio era il caos. Molte teorie cosmogonichecome premessa una nube confusa e informe, dalla quale si generò l’Universo. In proporzione infinitamente minore, un disastro sportivo della stagione calcistica in corso condivide il caos come elemento generativo – abbinato, in questo caso, al silenzio. Lo scorso giugno, ilsfiorava la promozione in Serie A: una finale play-off condotta in vantaggio per 90 minuti, fino al gol di Pavoletti nei minuti di recupero che ha gelato i 60mila del San Nicola. A dieci mesi di distanza, ilgravita nella zona play-out della Serie B, ha appena cambiato il quarto allenatore stagionale e brancola nel buio. I semi di questo crollo sono stati piantati tra giugno e luglio, sono germogliati in autunno e inverno e stanno maturando definitivamente a primavera. Caos e silenzio ...