Turismo - si attende il boom per la stagione estiva in Italia Santanché | Stiamo lavorando bene

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 18 aprile 2024) Sono ben 65,8 milioni gli arrivi per l’imminenteche, a loro volta, dovrebbero generare ben 266,1 milioni di presenze, con una crescita rispettivamente pari al 2,1% e all’1,1% rispetto al 2023. E’ quanto emerge da una stima di Demoskopika sottolineando che “l’estatena sarebbe caratterizzata, in valore assoluto, da 1,4 milioni di vacanzieri in più e da un incremento di quasi 3 milioni di pernottamenti”., la previsione delA pesare maggiormente nell’andamento al rialzo dei flussi turistici, inoltre, la componente estera sia per gli arrivi che per le presenze. In particolare, sarebbero oltre 35,5 milioni i turisti provenienti dal mercato estero a optare per una vacanza in una delle località turistiche del Belpaese registrando un balzo in avanti del 5% rispetto allo ...