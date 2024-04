Tuffi - gli azzurri in Cina per l’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) La nazionale azzurra è già ina Xi’an, dove da venerdì si terràtappadel2024 di. Un test decisamente importante per i ragazzi del CT Oscar Bertone, che potranno confrontarsi con il meglio dele valutare lo stato di forma a tre medi dai Giochi Olimpici di Parigi 2024. C’è sicuramente attesa dal trampolino femminile dove protagonista saranno Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi. La romana ha continuato a lavorare negli Stati Uniti in queste settimane (dove anche studia), partecipando comunque a tutti i raduni internazionalisquadra azzurra. Non solo la gara individuale, ma le azzurre vogliono essere protagoniste anche nel sincro. Capitolo molto simile anche al maschile, dove saranno impegnati Giovanni ...