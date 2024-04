Troppo zucchero nei prodotti per bambini Nestlé - ma solo quelli destinati ai paesi più poveri

(Di giovedì 18 aprile 2024) C'è qualcosa che non va nella formulazione deidell’infanzia del gigante: troppi zuccheri, saccarosio o miele, nel latte in polvere e i cereali. A fare la scoperta sono stati degli attivisti dell’organizzazione investigative svizzera Public Eye, che hanno inviato dei campioni deivenduti in Asia, Africa e America Latina in un laboratorio belga per l’analisi. Nei principali mercati europei questo non avviene: la multinazionale aggiunge il mix ultra-caloriconeiaipiù. Le analisi suidell'infanzia «deve porre fine a questi doppi standard pericolosi, in ogni parte del mondo» ha dichiarato Laurent Gaberell, esperta di ...

