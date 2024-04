Trionfale – Blitz dei Carabinieri | Un arresto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 aprile 2024) Idella Compagnia di Romahanno effettuato un’ampia attività di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nel I, nel XIV e nel XV Municipio. Idella Stazione di Roma Monte Mario hanno arrestato in flagranza un 20enne di Roma, per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex compagna. Durante un controllo agli arresti domiciliari, idella Stazione di Romahanno denunciato a piede libero per il reato di evasione, un 76enne romano, dopo essere stato trovato dai militari al di fuori della propria abitazione. Poco più tardi, idella Stazione di Roma Ottavia hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un uomo di ...