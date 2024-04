Triathlon - Coppa del Mondo Wollongong | Ilaria Zane punta all’ingresso nella top 30 del ranking olimpico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) Sabato 20 aprile, all’alba italiana, si disputerà la tappa delladel2024 di, in Australia: a poco più di un mese dalla chiusura del, fissata per il 27 maggio (in pratica dopo la tappa delle World Series di Cagliari), tanti atleti saranno alla ricerca di punti pesanti per scalare la graduatoria. Asi gareggerà su distanza sprint: 750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa attendono gli atleti. L’Italia, che ha già ottenuto 4 pass olimpici, 2 per genere, grazie aldella staffetta mista, ha la possibilità di provare a qualificare una terza atleta per la gara femminile attraverso ilindividuale. Per centrare il terzo pass, infatti, occorre che tre ...