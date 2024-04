Treviso | padre investe il figlio di un anno e mezzo in retromarcia - il bimbo muore dopo due giorni

(Di giovedì 18 aprile 2024) Un tragico incidente è avvenuto domenica 14 aprile a Dosson di Casier, in provincia di. Un uomo, mentre faceva manovra innel giardino di casa, ha investito ildi un, Matteo Vidali. Il piccolo, che stava giocando, è stato travolto e ha riportato gravi ferite alla testa. Soccorso tempestivamente e portato all'ospedale Ca' Foncello di, Matteo è purtroppo...

Ha accettato l’invito a cena a casa del ragazzo che l’ha picchiato Luca Gobbo, 50 anni, trevigiano che vive in Svizzera, preso a pugno e calci da due ragazzini a Treviso . Gobbo era intervenuto in ... (open.online)

Il tragico incidente, una retromarcia fatale nel giardino di casa. Il papà di Matteo non si è accorto che dietro l’auto c’era suo figlio. Stava facendo retromarcia quando ha erroneamente colpito il ... (open.online)

Mamma a processo per abusi sul figlio di 4 anni - Una madre di 36 anni di Conegliano, Treviso, è stata rinviata a giudizio per atti sessuali con minore. Il figlio di 4 anni. La decisione è stata presa dal giudice per le udienze preliminari Cristian V ...polesine24

