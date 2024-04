Treviso - morto bimbo di un anno e mezzo investito dall’auto del papà in retromarcia

Un uomo di 45 anni ha investito per errore suo figlio di venti mesi mentre faceva retromarcia in auto. Il piccolo stava giocando nel viale della sua abitazione a Dosson, nel comune di Casier, in ... (ilfattoquotidiano)

Matteo investito e ucciso dall'auto del papà, lui: «L'ho subito portato in ospedale». Il nonno: stava recuperando la palla sotto la macchina - Ha fatto retromarcia per spostare la macchina parcheggiata in giardino, ma ha investito il figlioletto di venti mesi e il piccolo Matteo Vidali, dopo due giorni, è morto in ospedale.leggo