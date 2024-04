Treviso - morto bimbo di un anno e mezzo investito dall’auto del papà in retromarcia

(Di giovedì 18 aprile 2024) (Adnkronos) –di undomenica pomeriggiodel padre. Dopo due giorni di ricovero in terapia intensiva i medici dell'ospedale Ca' Foncello dine hconstatato il decesso a causa delle gravissime lesioni cerebrali riportate nell'incidente. A riportare la vicenda del piccolo Matteo Vidali sono alcuni quotidiani locali. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

