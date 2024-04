Trevisan-Kalinina oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Wta Rouen 2024

(Di giovedì 18 aprile 2024) Martinase la vedrà contro Anhelinanegli ottavi di finale del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in terra rossa indoor della città transalpina. La tennista toscana è reduce dalla bella vittoria in due set ai danni dell’ex numero uno del mondo giapponese Naomi Osaka. Ora sul suo percorso c’è la potente ucraina, terza forza del tabellone e numero trentadue del ranking mondiale, che all’esordio ha dato un dispiacere al pubblico di casa, annientando senza particolari patemi la resistenza della francese Alize Cornet., contando anche quelli disputati sul circuito minore, è in svantaggio per 2-0 nel bilancio degli scontri diretti e partirà sfavorita secondo le quote dei bookmakers. Ad attendere la vincitrice ai quarti di finale c’è già la sedicenne russa Mirra ...

