La riunione è stata impegnativa e non ha chiuso il caso. Ci sarà un nuovo vertice ma quello di ieri in Regione è servito a stabilire un metodo e a fissare obiettivi che Rfi e Treni talia si ... (lanazione)

Treni, linea Orte-Viterbo: modifiche alla circolazione per lavori. Limitazioni e modifiche ai regionali tra Chiusi e Firenze - Dalla mezzanotte di sabato 20 alle 04:30 del 24 aprile 2024, Rete ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, effettuerà importanti lavori di manutenzione straordinar ...firenzepost

linea Ventimiglia-Genova: circolazione ferroviaria in tilt per danni causati dal maltempo. Ritardi fino a 150 minuti, disagi per i pendolari - “La circolazione – comunica Trenitalia con un aggiornamento delle 19.30 – risulta fortemente rallentata per danni causati dal maltempo nei pressi di Genova e un guasto alla linea tra Andora e Alassio, ...imperiapost

Maltempo, guasto alla linea ferroviaria: forti ritardi - GENOVA - Pomeriggio complicato per chi in Liguria si sposta in treno: sulla linea Ventimiglia - Genova: circolazione fortemente rallentata dalle ore 15:15 per danni causati dal maltempo. Ancora alle ...primocanale