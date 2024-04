Tremila migranti qui in Albania? Qui al massimo ne entra un migliaio | viaggio nell’ex base che dovrà diventare il Cpr italiano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) “Questa è un’area militare, non si puòre”. Una strada stretta e tortuosa percorre il perimetro dell’exutilizzata fino ai primi anni Novanta in tempo di Guerra Fredda, quando anche il sistema dittatoriale albanese è collassato seguendo l’esempio di quanto accaduto in Russia e Jugoslavia. È lì dentro, oltre un cancello sigillato e controllato a vista da zelanti guardiani, che sorgerà una copia del Centro di permanenza per i rimpatri di Ponte Galeria. Non siamo alla periferia ovest di Roma, ma nell’settentrionale, a una manciata di chilometri dal confine col Montenegro, in una zona distante da tutto e tutti. Occhio non vede, cuore non duole. È la metà di aprile e secondo la volontà espressa dal nostro governo il centro di raccolta deitra i villaggi di Gjader e Kakariq dovrebbe ...