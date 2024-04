Tre squadre italiane nelle semifinali delle coppe europee | notizia ufficiale che riguarda anche il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 18 aprile 2024) L’ufficialità è arrivata, Fiorentina e Atalanta con i loro successi mettono un punto definitivo sulla classifica ranking Uefa. Giorno storico per il calcio italiano. La matematica ufficialità attesa da ieri, grazie al Real Madrid di Carlo Ancelotti che ha eliminato il Mster City, è arrivata. In questo momento l’Inghilterra è terza nel ranking Uefa, mentre l’Italia ha confermato il primo posto sulla Germania. Il sorpasso dei tedeschi è mateticamente impossibile, così come quello degli inglesi, indietro di troppi punti. Il passaggio del turno di Fiorentina e Atalanta, rispettivamente in Conference League ed Europa League, insieme alla Roma che ha battuto il Milan nel doppio confronto, ha permesso all’Italia calcistica di raggiungere un traguardo che rimarrà negli annali. Lainteressa da vicino diversedi Serie A, tra ...