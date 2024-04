Transformers One | ecco il primo trailer del film animato e che stile!

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 18 aprile 2024) È appena uscito online ildel nuovod’animazione della saga sui robot più famosa che c’è,One. Il titolo fantascientifico, realizzato con la tecnica dell’animazione al computer, è l’ottavo a comporre una delle serie dipiù seguita di sempre e uscirà nelle sale negli Stati Uniti il 13 settembre 2024, distribuito dalla Paramount Pictures. L’uscita nei cinema italiani è prevista invece per il 26 settembre 2024. Come possiamo ammirare dal video, il tono della pellicola è molto più scanzonata e simpatica rispetto al passato poiché i robot sono ancora adolescenti e non sono ancora nemmeno in grado di trasformarsi. Optimus e Megatron sono giovani, sono migliori amici e trovano delle vecchie reliquie che gli danno la possibilità di cambiare forma, risvegliando un male ...