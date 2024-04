Tragedia a Dosson - papà sposta l’auto in retromarci - poi la tragedia | cos’è successo

Papà sposa l'auto in retromarcia e investe il figlio di un anno e mezzo: il piccolo Matteo muore dopo due giorni di agonia - Tragedia a Dosson, frazione del comune di Casier, in provincia di Treviso. Mentre faceva retromarcia con la propria auto nel giardino di casa, un uomo ha investito il figlio di un anno e mezzo.leggo

La Tragedia del papà che ha investito il figlio di 20 mesi: «L’ho portato subito in ospedale, ma purtroppo non è bastato» - «Sì, sono io. Sono io che ho investito mio figlio e l’ho ucciso». Sono parole pesanti come un macigno ed escono scandite come una sentenza dalla bocca di Olaf Vidali, nel giorno dopo la morte di suo ...tribunatreviso.gelocal

Treviso, investito dal papà in retromarcia: il piccolo Matteo Vidali non ce l'ha fatta - La quiete della domenica pomeriggio a Dosson di Casier, in provincia di Treviso, è stata interrotta da un incidente tragico e ...41esimoparallelo