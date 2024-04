Tragedia a Dosson Investito in retromarcia dal papà nel giardino di casa Matteo Vidali di un anno e mezzo muore dopo due giorni di agonia in ospedale

Social. tragedia a Dosson , in provincia di Treviso. Un padre stava facendo retromarcia con la sua auto, quando è accaduta una terribile tragedia . Scopriamo insieme che cosa è successo e i dettagli ... (tvzap)

Tragedia a Treviso: padre investe figlio di 20 mesi - Un uomo di 45 anni a Treviso investe accidentalmente il figlio di 20 mesi. Nonostante l’immediato trasporto in ospedale, il bambino non sopravvive.quotidianodiragusa

Treviso, padre in retromarcia investe il figlio di un anno e mezzo: il piccolo muore dopo due giorni di agonia - Tragedia A Dosson, frazione del comune di Casier, in provincia di Treviso dove un uomo, Olaf Vidali, ha investito e ucciso il figlio di un anno e mezzo, Matteo, mentre faceva retromarcia nel suo ...erreemmenews

“La sanità in Sicilia è allo sfascio”, Cgil e Uil scendono in piazza a Roma - ]]> Sbarcano a Roma i problemi della sanità siciliana assieme alle richieste di Cgil e Uil. Una folta delegazione delle due organizzazioni sindacali regionali sarà nella Capitale sabato 20 aprile per ...mondopalermo