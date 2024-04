Traffico Roma del 18-04-2024 ore 20 | 00

(Di giovedì 18 aprile 2024) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani ancora chiusa per incidente la via Pontina all’altezza di via di Decima in direzione disi esce obbligatoriamente su via di Trigoria file nella direzione opposta per lavori tra Tor de’ Cenci e via di Decima chiusa per incendio anche Viale Palmiro Togliatti all’altezza dello svincolo per La A24 per Teramo la via Prenestina chiusura anche della rampa di immissione a Viale Palmiro Togliatti per i veicoli provenienti dal tratto Urbano della A24 direzione fuorirallentamenti e code sulla tangenziale est e tra Corso di Francia e Salaria verso San Giovanni in direzione dello Stadio Olimpico dalla Tiburtina alla Salaria moltosul Raccordo Anulare rallentamenti a tratti code lungo la carreggiata interna dalla Cassia Veientana alla Salaria ...

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani momentaneamente chiusa per incidente con code la via Pontina all’altezza di via di Decima in direzione di Roma È obbligatoria mente ... (romadailynews)

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani momentaneamente chiusa per incidente con code la via Pontina all’altezza di via di Decima in direzione di Roma È obbligatoria mente ... (romadailynews)

Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani ancora chiusa per incidente la via Pontina all’altezza di via di Decima in direzione di Roma si esce obbligatoriamente su via di ... (romadailynews)

Incidente in via Pontina verso Roma ad altezza Castel Romano: tamponamento fra due tir, uno ha perso il carico - Il tamponamento fra 2 tir ha causato la chiusura della via Pontina in direzione Roma: per l'incidente Traffico in tilt e automobilisti infuriati ...notizie.virgilio

SS100: Ferrante (MIT) incarica Anas-Autostrade per l'Italia per alleviare il Traffico, la sicurezza è prioritaria - Roma - Il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, ha annunciato oggi l'avvio di azioni concrete per affrontare il problema dell'incidentalità sulla ...giornaledipuglia

Alluvione a Dubai, c’entra l’inseminazione artificiale delle nuvole Il climatologo: “Questi eventi saranno sempre più frequenti” - È di pochi giorni fa la notizia della drammatica alluvione che ha colpito martedì 16 aprile gli Emirati Arabi Uniti, in particolare Dubai e il suo importante aeroporto, il secondo al mondo per traffic ...ilfattoquotidiano