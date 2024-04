Traffico Roma del 18-04-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 aprile 2024) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani momentaneamente chiusa per incidente con code la via Pontina all’altezza di via di Decima in direzione diÈ obbligatoria mente su via di Trigoria file nella direzione opposta per lavori tra Tor de’ Cenci e via di Decima chiusa per incendio anche Viale Palmiro Togliatti all’altezza dello svincolo per La A24 per Teramo verso la via Prenestina rallentamenti e code sulla tangenziale est per Corso di Francia e Salaria verso San Giovanni in direzione dello Stadio Olimpico dalla Tiburtina a Salaria intenso ilanche lungo le due carreggiate del raccordo anulare rallentamenti e attratti Code in particolare lungo la carreggiata interna dalla Cassia Veientana alla Salaria dalla Bufalotta lo svincolo A24 e tra Pisana e Aurelia rallentamenti a...