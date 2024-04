Traffico Roma del 18-04-2024 ore 18 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 aprile 2024) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani intenso illungo le due carreggiate del raccordo anulare rallentamenti a tratti cose in particolare in giacca interna dalla Cassia Veientana alla Salaria dalla Bufalotta lo svincolo A24 e tra Pisana e Aurelia rallentamenti a tratti Code in carreggiata esterna tra svincolo perFiumicino e la via Anagnina incidente Concorde sulla via Pontina altezza via di Decima versoCentro Stile ma per lavori nella direzione opposta verso Latina rallentamenti e code sulla tangenziale est tra Corso di Francia e Salaria verso San Giovanni in direzione dello Stadio Olimpico dalla Tiburtina alla fa l’aria È a nord della capitaleintenso con code anche su via Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti verso il centro maggiori ...