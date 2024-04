Traffico Roma del 18-04-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità chiusa fino alle ore 17 Per interventi di potatura via di torricola tra via Ardeatina via della Stazione di torricola stasera alle ore 21 al centro congressi la nuvola in zona Eur per un concerto possibili modifiche che restrizioni alla viabilità in tutta l’aria adiacente viale Asia è sempre alle 21 allo stadio Olimpico incontro di calciomeno Milan previsto il consueto piano viabilità già dal pomeriggio con possibili disagi per ilal momento dell’ingresso e dell’uscita dei tifosi per raggiungere il Foro Italico con i mezzi pubblici è possibile prendere il bus 2 in sostituzione del tram con partenza da Piazzale Flaminio o con una delle numerose linee bus in partenza da diversi quartieri della città per lavori anche stasera alla metro ...