Traffico Roma del 18-04-2024 ore 15 | 30

(Di giovedì 18 aprile 2024) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani a nord della capitaleintenso concludi su via Flaminia dal raccordo a via dei due punti verso il centro code poi sulla tangenziale est tra Corso di Francia e Salaria nelle due direzioni file sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra Laurentina e Ardeatina altre cose su via Pontina altezza Castel di Decima verso Pomezia allo stadio Olimpico questa sera alle 21 incontro di calciomeno Milan previsto il consueto piano viabilità già dal pomeriggio possibili disagi per ilal momento dell’ingresso e dell’uscita dei tifosi per raggiungere il Foro Italico con i mezzi pubblici è possibile prendere il bus 2 in sostituzione del tram con partenza da Piazzale Flaminio o con una delle numerose linee bus in partenza da diversi ...