Traffico Roma del 18-04-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità attesa per la partita di questa sera Olimpico dalle 21e Milan si ritrovano per il ritorno alle quarti di finale di Europa League piano viabilità scatta già dal pomeriggio come divieti di sosta ad ampio raggio intorno al Foro Italico Lo stadio si può comunque raggiungere con il trasporto pubblico sono 19 le linee che da diversi quadranti della città raggiungono l’area dello stadio e le strade vicine l’elenco in dettagliomobilita.it divieto di transito in via Settembrini da piazza delle Cinque giornate in direzione di piazza Mazzini per un cantiere aperto proprio a Piazza delle Cinque giornate con la modifica della viabilità e deviata anche la linea bus 89 da via Azuni prosegue sul lungotevere Ponte Risorgimento e viale Mazzini giornata ...