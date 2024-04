Traffico Roma del 18-04-2024 ore 10 | 30

(Di giovedì 18 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàGrande Raccordo Anulare Tor di Quinto per un incidente avvenuto all’altezza di Grottarossa code anche in via Nomentana all’altezza di Poggiofiorito sono terminati i lavori in via degli Orti della Farnesina è stata riaperta tra via dell’alpinismo e via dello sci potature in corso in bici è in via di torricola la strada è chiusa tra via Ardeatina e via della Stazione di torricola potatura anche in centro su via Carlo Felice la carreggiata è ridotta in direzione di Piazza Santa Croce in Gerusalemme infine in via Settembrini divieto di transito per un cantiere da piazza delle Cinque Giornate verso Piazza Mazzini In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Luceverde Roma ben trovati all’ascolto sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti tra le uscite Salaria via di Casal Lumbroso Poi tra Bivio Roma Fiumicino e Appia ancora figlie tra ... (romadailynews)

Mancuso: “Traffico e smog, la zona nord di Como soffoca. Aria pessima e code, Comune e Regione agiscano” - “Il Traffico in uscita forzata dall’autostrada A9 per lavori in corso e il forte passaggio in entrata e in uscita dal valico di Ponte Chiasso si ripercuotono da tempo sulla viabilità della zona di Com ...comozero

Pnrr, commissari e multiutility: così le mafie usano il denaro pubblico per entrare nello Stato - Segui il denaro e troverai il bandolo della matassa. Non è complicato, ma bisogna essere fuori dal sistema per scoprirlo (di Luigi de Magistris) ...ilfattoquotidiano

L'aeroporto di Fiumicino è il più frequentato d'Italia, ecco le destinazioni preferite - Lo scalo Romano è leader in Italia per numero di voli e passeggeri serviti. Superati i livelli pre pandemici ...romatoday