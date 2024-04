Traffico Roma del 18-04-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 aprile 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti tra le uscite Salaria via di Casal Lumbroso Poi tra BivioFiumicino e Appia ancora figlie tra Casilina e nome per la carreggiata interna incolonnamenti 3 via di Settebagni Tiburtina Poi tra Prenestina e via del mare sul tratto Urbano della A24L’Aquila da Tor Cervara si viaggia in coda sia Verso il raccordo anulare sia in direzione della lungo la tangenziale Abbiamo pure da Tiburtina verso la galleria Giovanni XXIII anche per un incidente ed al bivio con la 24 a viale Castrense fila in direzione San Giovanni trafficato viadotto della Magliana da Parco dei Medici verso la zona dell’EUR difficoltosa la circolazione sulle consolari verso il centro della capitale sulla Flaminia Anche a causa di un incidente nei pressi di Saxa Rubra ...