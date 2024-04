Tradizione di famiglia e quel record spezzino Da Bruno a ’Gimbo’ | i Tamberi saltano in alto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) La Spezia, 18 aprile 2024 – Potranno i solidi legami sentimentali di Gianmarcoalla nostra città, convincerlo a gareggiare ai Campionati italiani assoluti di atletica programmati qui per giugno? Eh sì, perché forse non tutti sanno che il nonno del popolare ‘Gimbo’, è stato primatista ligure, naturalmente nel sin, con la misura di 1,86 metri (ilitaliano ditempo non era distante, 1,93), ottenuti con lo scavalcamento ventrale nel lontano 1939. In forza alla Gioventù italiana del Littorio di La Spezia l’uomo (nato a Livorno da un ufficiale della Marina militare poi trasferito alla Spezia) stabilì un primato che resistette per ben 15 anni. Un mese prima della kermesse spezzina del 29 e 30 giugno, i Campionati Europei, poi in ballo c’è anche Montecarlo oltre alle Olimpiadi ...