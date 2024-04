Traditi dal crollo della galleria - dove uno rimase sepolto | arrestati i 5 della banda del buco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Roma, 18 aprile 2024 - Oggi sono scattate le manette per i 5 membridelnell'agosto del 2022 dalscavata per svaligiare una banca,uno di loroincastrato sotto le macerie. I carabinieri di Trastevere hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i cinque, tutti gravemente indiziatitentata rapina avvenuta alla filiale Unicredit di Piazza Pio XI a Roma, con l'aggiunta del reato die disastro doloso. Insospettiti, avevano cambiato obiettivo In realtà gli investigatori erano sulle loro tracce già dal mese di giugno 2022 in seguito a sviluppi investigativi ...