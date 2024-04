Tra le rughe di Luka Modric

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 18 aprile 2024) C’è stato un attimo, pochi secondi dopo l’errore dal dischetto di, nel quale tutti i giocatori del Real Madrid hanno guardato increduli il numero 10. Non ci credevano, non credevano possibile che proprio lui, uno dei giocatori più forti degli ultimi anni, avesse potuto sbagliare il rigore, il primo rigore, della (forse) cinquina contro il Manchester City per l’accesso alle semifinali di Champions League. E non ci credeva nemmeno gran parte degli appassionati di pallone sugli spalti dell’Etihad Stadium di Manchester e tutti gli altri, milioni, che guardavano la partita da casa o dal bar. È in quel momento, quando la telecamera ha inquadrato il volto afflitto del calciatore croato che ci siamo accorti delleche avevano scavato il viso di. E in quelle ...