Tour of the Alps tappa 5 - percorso e orari tv

(Di giovedì 18 aprile 2024) Borgo Valsugana, 18 aprile 2024 - Una lunga fuga ha premiato Simon Carr nella quartadelof the, ma rimane aperta la lotta alla vittoria finale con Juan Pedro Lopez ancora leader con pochi secondi di vantaggio sugli inseguitori. Dietro lo spagnolo c’è infatti Ben O’Connor a 38”, seguito dall’italiano Antonio Tiberi terzo a 48”, assieme a Poels, Bardet e Paret Peintre. Insomma, sarà decisiva la quinta e ultimadella cosa alpina con arrivo a Levico Terme. Si decide dunque ilof the, preludio al Giro 2024 che vedrà alcuni protagonisti visti sulle strade trentine, partendo proprio da coloro che si stanno giocando la vittoria, aggiungendo poi Thomas, Dunbar, Quintana e Uijtebroeks.L’ultimadel ...

Una botta violentissima, che aveva fatto temere il peggio. Chris Harper è stato vittima di una terribile caduta mentre era in fuga durante la quarta tappa del Tour of the Alps . Nella discesa dal ...

Borgo Valsugana, 18 aprile 2024 - La tappa 4 del Tour of the Alps 2024 conduce il gruppo da Laives a Borgo Valsugana, segnando così il ritorno della corsa del Tirolo italiano dopo 141,3 km che ...

Brutta caduta per Harper al Tour of the Alps - Attimi di grande paura al Tour of the Alps 2024. Nel corso della quarta tappa, a circa 25 km dal traguardo di Borgo Valsugana, si è verificata infatti una brutta caduta in discesa da parte di Chris Ha ...

VF Group Bardiani: Pellizzari è 9° nella quarta tappa del Tour of the Alps - Ancora un'ottima prova di Giulio Pellizzari (VF Group Bardiani CSF Faizanè) che si piazza al nono posto nella quarta frazione del Tour of the Alps regolando il gruppetto inseguitore dei big in volata.