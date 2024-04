Tour of the Alps 2024 - tappa 4 | vince Carr Paura per Harper Ordine d' arrivo e classifica

(Di giovedì 18 aprile 2024) Borgo Valsugana, 18 aprile- La4 delof theconduce il gruppo da Laives a Borgo Valsugana, segnando così il ritorno della corsa del Tirolo italiano dopo 141,3 km che plasmano la frazione regina:che premia la fuga della prima ora e in particolare Simon, che conferma il buon feeling con il Trentino dopo aver già vinto, un anno fa, a Brunico. Il britannico è il più bravo e fortunato, perché nel momento in cui il gruppo dei migliori aumenta i giri del motore per completare l'inseguimento sugli attaccanti del mattino Chriscade in discesa e sbatte violentemente schiena e testa, dovendo poi alzare bandiera bianca ma per fortuna, all'apparenza, senza grosse conseguenze nonostante lo spavento collettivo iniziale. ...

