Tour of the Alps 2024 - risultati e classifica quarta tappa | azione vincente di Simon Car - Tiberi è 6°

(Di giovedì 18 aprile 2024)Carr si è aggiudicato ladelof the, la Neumarkt/Egna-Levico Terme di 141,3 km. Con una splendidapersonale il corridore della EF Education – EasyPost taglia il traguardo in solitaria, con un vantaggio di 1’19” su Michael Stoter e Ben O’Connor. Wout Poels si aggiudica la volata di un gruppetto di inseguitori e si prende lapiazza davanti a Paret-Peintre e a un ottimo Antonioche chiude in sesta posizione. Un altro azzurro in top-10 è Giulio Pellizzarri, che chiude nono. Juan Pedro Lopez della Lidl – Trek si difende bene e conserva la maglia di leader della generale. Da segnalare, nel corso della, la brutta cadita di cui è rimasto vittima Chris Harper. L’australiano, durante la ...

