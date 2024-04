Torta salata di zucchine | racchiudi il mediterraneo in una sfoglia!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di giovedì 18 aprile 2024) Per sfornarla velocemente, possiamo affidarci ai rotoli pronti, sono praticissimi. Se abbiamo tempo, invece, prepariamo noi anche l’impasto. È deliziosa appena sfornata, ma anche tiepida o fredda da frigo per una scampagnata fuori porta adesso che le giornate sono più lunghe e tiepide. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia! Per questa ricetta occorrono: 1 rotolo pronto di pasta brisè rotonda 2 uova 40 gr di parmigiano 25 o 6 pomodorini 1 pizzico di sale e di pepe 1 cipollotto q.b. di olio extravergine d’oliva qualche foglia di basilico. Queste dosi sono perfette per 4 persone circa. Il procedimento Srotoliamo la pasta brisé senza sollevarla dalla carta da forno e adagiamola in una tortiera. Facciamola aderire premendo delicatamente per non romperla, lasciamo fuoriuscire i bordi. Occupiamoci del ripieno. Sciacquiamo ...