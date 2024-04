Torregrossa in dubbio per Bari | Aquilani procede con cautela

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Un intoppo si è messo di mezzo nella preparazione della trasferta di: mistercon molta probabilità in Puglia dovrà fare a meno di Ernesto. L’attaccante italovenezuelano tra lunedì e martedì ha accusato un fastidio muscolare per il quale è già stato sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso. I referti analizzati dallo staff sanitario nerazzurro hanno fatto tirare un bel sospiro di sollievo: il numero 10 non ha riportato lesioni. Nonostante ciòe i suoi collaboratoriranno cone riporterannoin gruppo soltanto quando il calciatore non avvertirà più dolori e fastidi, visto il suo storico relativo agli infortuni di natura muscolare. Il resto del gruppo – Barberis a parte – è a disposizione del tecnico ...