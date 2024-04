Torna l’incubo del voto in condotta - con che voto si viene bocciati?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il ddl Valditara parla chiaro: con il ritorno delinbasta un 5 in pagella per ottenere la bocciatura. Studentesse e studenti delle superiori, dunque, passano all’anno successivo almeno con il sette in. Non solo. Ilpeserà anche sui crediti necessari per l’ammissione all’esame di Maturità. Il massimo punteggio verrà assegnato solo con uninpari a 9 o 10. Il sei, infine, porta a un debito formativo da recuperare entro settembre. Dunque, il disegno di legge approvato al Senato e ora pronto al passaggio alla Camera, reintroduce il famigeratoin, ovvero un giudizio sintetico che certifica il comportamento della studentessa e dello ...