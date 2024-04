Torna in scena la Mart Dance Company di Marco Auggiero | a Napoli la prima nazionale di Óxido

(Di giovedì 18 aprile 2024) Finalmenteinladicon un 2024 che si appresta essere l’anno della ripresa. Del resto lo stesso direttore artistico ha pubblicamente reso noto di aver atteso tempi migliori rispetto a quelli legati alla pandemia da Covid 19. Ed ora il palcoscenico del Teatro Bolivar disarà la vetrina di domenica 19 maggio delladi “”, un titolo che si è fatto parecchio attendere. “Avevo tante cose da dire, ma proprio tante – ci spiega– e dunque non mi sembrava il caso raccontarle ai pochi intimi che avrebbero potuto accedere a teatro. Ora finalmente è il momento giusto e non vediamo l’ora di ...

Continua il casting di Aurelio De Laurentiis per la scelta del prossimo allenatore del Napoli . Spunta in lista un vecchio pallino del patron azzurro. In casa Napoli non si fa altro che attendere la ... (spazionapoli)

Trevisan-Kalinina in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Rouen 2024 - Martina Trevisan se la vedrà contro Anhelina Kalinina nel secondo turno del WTA 250 di Rouen 2024. Le informazioni per vedere il match in tv: data, orario, canale e diretta streaming ...sportface

San Martino di Lupari. Malore per Diletta Miatello, non riesce a testimoniare: è accusata di aver ucciso i genitori - SAN MARTINO DI LUPARI (PADOVA) - Il processo a Diletta Miatello, in carcere per avere ucciso i genitori, ieri ha registrato un colpo di scena: l'imputata, colta da un malore, ha rinunciato ...ilgazzettino

A Mantova anteprima del nuovo allestimento de “L’ultimo giorno di sole” di Giorgio Faletti - A dieci anni dalla sua scomparsa, non si spegne la forza delle parole e della musica di Giorgio Faletti. Domenica 5 maggio alle ore 17,30 al Teatro ...gazzettadasti