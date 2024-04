Torino - Radonjic può tornare

Davide Vagnati , responsabile dell’area tecnica granata, ha parlato di Nemanja Radonjic , recentemente passato in prestito al Maiorca Nemanja Radonjic è stato ceduto dal Torino al Maiorca in ... (calcionews24)

Torino - Juric apre al rinnovo - "Se il Torino non va in Europa vado via". Ivan Juric lo ha ripetuto spesso nelle ultime settimane e come è noto il suo contratto con il Torino scadrà il prossimo 30 giugno, ma la novità degli ultimi g ...napolimagazine

MARCA - Maiorca, Radonjic non verrà riscattato, tornerà al Torino - Il Maiorca non sembra intenzionato a riscattare Nemanja Radonjic, esterno offensivo serbo arrivato a gennaio dal Torino in prestito con obbligo di riscatto condizionato. Secondo quanto riportato da Ma ...napolimagazine

Serie A, risultati e classifica dopo la trentaduesima giornata: lotta serrata in coda - Trentaduesima giornata del campionato di serie A 2023-2024 che ha registrato il pareggio delle prime della classe. In coda lotta apertissima per gli altri due posti che costringeranno alla ...tuttoreggina