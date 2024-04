Torino - incendio di un palazzo in pieno centro

(Di giovedì 18 aprile 2024) Giovedì 18 aprile, un improvvisoha seminato il panico neldi, precisamente in via Vanchiglia 18. Il fuoco ha preso vita in un condominio di quattro piani attualmente in fase di ristrutturazione, come evidenziato dai ponteggi presenti sulla struttura. Gli inquilini dell’edificio sono stati prontamente evacuati e le strade circostanti sono state bloccate al traffico da carabinieri e polizia municipale per garantire la sicurezza e facilitare le operazioni di spegnimento. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non ci sono stati feriti o intossicati. L’allarme è stato dato dai residenti, che hanno notato un’alta colonna di fumo, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Al momento dell’, alcuni operai si trovavano sul tetto dell’edificio. Non è ancora chiara la causa che ...

