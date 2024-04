Torino - in fiamme un edificio nel pieno centro città

(Di giovedì 18 aprile 2024) Attimi di paura in. Giovedì 18 aprile intorno alle 13.30 è scoppiato improvvisamente un incendio in un condominio di quattro piani in via Vanchiglia 18. Secondo quanto riportaCronaca, gli inquilini sono stati evacuati e le vie intorno sono state chiuse al traffico da carabinieri e polizia municipale. Non risulterebbero feriti o intossicati.

