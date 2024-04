Torben Grael sulla nuova Luna Rossa | Speriamo sia quella buona Queste barche sono macchine da regata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) Sabato 13 aprile, presso il molo Ichnusa di Cagliari,Prada Pirelli ha varato la barca che regaterà in occasione della 37ma edizione della Coppa America. L’AC75 italiano tra agosto e ottobre solcherà le acque di Barcellona: si comincerà con la Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti contro Alinghi, Ineos Britannia, American Magic, Orient Express per meritarsi il diritto di vedersela con i campioni in carica di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca., cinque volte medagliato olimpico e vincitore della Louis Vuitton Cup 2000 come tattico a bordo di, è stato intervistato da Stefano Vegliani nel corso della consueta rubrica d’approfondimento Sail2U visibile sul canale Youtube di OA Sport: “Molto speciale. È un’emozione ...