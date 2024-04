Toni Rudiger - difensore ottimista

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 18 aprile 2024) «Ci sono due tipi di difensori, nel mio modo di vedere il calcio. I difensori ottimisti e i difensori pessimisti», ha generalizzato Ancelotti qualche anno fa, cercando un modo per descrivere Nacho, per elogiarlo davanti alla stampa. «Lui èpessimista, perché pensa in continuazione a quello che può succedere e per questo resta concentrato 90 minuti». Verrebbe da aggiungere, però, che ci sono modi diversi di concentrarsi, che non tutti i difensori hanno bisogno di pensare al peggior scenario possibile – ogni pochi secondi, aggiornando la propria immaginazione pessimista e paranoica sulla circolazione di palla avversaria – come un maestro zen alla ricerca di un nirvana negativo, in eterna contemplazione delle rovine del mondo (dal punto di vista di un). Se il punto è la concentrazione, non è veramente una questione di ottimismo e ...