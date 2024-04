Tomas Carbonell è perentorio | Solo Jannik Sinner ha quel fuoco dentro - Alcaraz manca di continuità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) Prevedere il futuro, specie nel tennis, è molto complicato. Si sta vivendo una fase particolare nel massimo circuito internazionale maschile: l’affermazione di campioni giovani come Carlossi contrappone agli ultimi “fuochi” dei grandi veterani, come Novak Djokovic e Rafa Nadal, con il serbo ancora n.1 del mondo nonostante le 37 primavere siano ormai prossime. Una fase di passaggio valutata da, ex n.40 ATP negli anni ’90. Attualmente voce tecnica del canale Teledeporte, il 55enne catalano si è pronunciato in maniera chiara sui temi d’attualità, rispondendo alle domande poste da puntodebreak. Ebbene, l’ex tennista iberico ha evidenziato come e quanto le nuove generazioni di giocatori stiano perdendo la passione per questo sport e il profitto sia in cima alla ...