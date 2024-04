Tiro a segno - Torneo qualificazione olimpica Rio de Janeiro | azzurre eliminate nella carabina 3 posizioni

(Di giovedì 18 aprile 2024) Lenon riescono a centrare la finale dellaneldidiin corso a Rio de. Barbara Gambaro è stata la migliore delle nostre portacolori, 18esima con un punteggio di 587. Ventottesima Sofia Ceccarello con 584, mentre Martina Ziviani si è piazzata in trentatreesima posizione con il medesimo score della connazionale. Prima posizione per la kazaka Bezrukova con 595; seconda la tedesca Mangol con 593 e terza la svizzera Leone con 592. In finale anche Vukojevic, Karasova, Duestad, Pietruk e Jaeggi. SportFace.

