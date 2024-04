Tiro a segno | Ceccarello - Gambaro e Ziviani mancano la finale del Preolimpico nella carabina 10 m tre posizioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) Dopo gli uomini, sfuma l’obiettivoanche per le azzurre impegnategiornata odierna a Rio De Janeiro per le qualificazioni dellafemminile, segmento valido per il torneo di qualificazione olimpica di. Malgrado una fase eliminatoria positiva, nessuna delle nostre atlete è riuscita a guadagnare un piazzamento in top 8, scivolando fuori dalla top 15. La migliore delle italiane è stata in tal senso Barbara, la quale ha raccolto 196posizione in ginocchio e in quella prona, scendendo a 95 in quella in piedi, per un totale di 587 punti validi per la diciottesima moneta. Non è andata meglio a Sofia, ventottesima e fallosa soprattutto nell’ultima delle tre ...