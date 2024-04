Tiro a segno - azzurri della carabina 10 m tre posizioni fuori in qualifica al Preolimpico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) Si ferma allezioni il percorso dei treimpegnati quest’oggi in quel di Rio De Janeiro, città del Brasile che ospita il torneo finale dizione olimpica di. Dopo aver passato le eliminatorie50 m treinfatti Edoardo Bonazzi (non eleggibile per il pass), Simon Weithaler e Lorenzo Bacci non sono riusciti a ottenere il posto in top 8 necessario per disputare l’ultimo atto. L’atleta piazzatosi meglio si è rivelato Edoardo Bonazzi, ventiseiesimo con 587. Più staccato Lorenzo Bacci, trentacinquesimo con il totale di 584, mentre Weithaler si è accontentatotrentasettesima piazza con 584. Ai piani alti prestazione brillante per il ceco Jiri Privratsky, primo con 595 grazie a ...