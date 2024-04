Tiribocchi | Conte? Con lui vomitavo in allenamento Durante le soste…

(Di giovedì 18 aprile 2024) Il pensiero dell'ex attaccante sull'allenatore che sembra in procinto di tornare nel campionato di Serie A

Conte, l'ex giocatore: "Con lui sono arrivato a vomitare in campo! Anche durante le pause..." - Simone Tiribocchi, ex calciatore di Antonio Conte all'Atalanta, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli ...tuttonapoli

IL PENSIERO - Gaetano Fedele: "Necessaria una rifondazione per il Napoli, Manna-Allegri E' possibile" - Gaetano Fedele, agente Fifa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Marte Sport Live" su Radio Marte: “Allegri Salgono molti sul carro, fui il primo a dire che potrebbe essere anche lui il nuovo tecni ...napolimagazine

IL COMMENTO - Tiribocchi: "Conte cura tutti i particolari, è uno che vuole vincere sempre" - Simone Tiribocchi, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "David mi piace, è un nome importante. Bisogna capire le caratteristiche del progetto che ci ...napolimagazine